انت الان تتابع الطماطم بـ3 جنيهات.. انخفاض أسعار الخضار اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الخضار أحد مكونات الغذاء الرئيسية التى لا يمكن لأسرة الاستغناء عن شرائه يوميا من الأسواق.. وكان ارتفاعه على مدى ثلاثة أشهر كبرى الأزمات التى عانى منها محدودو الدخل

انخفضت أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة والتجزئة، وجاءت على رأس الأصناف التى انخفضت أسعارها الطماطم لتسجل بسوق الجملة اليوم نحو 1.75 لـ4.25 جنيه، بينما سجل متوسط سعرها بسوق التجزئة نحو 3.5 جنيه للكيلو، فيما سجلت البطاطس بسوق الجملة نحو 3 لـ6.25 جنيه للكيلو، وبلغ متوسط سعرها بسوق التجزئة نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، وهو الأمر الذى أرجعه التجار إلى استقرار حجم الوارد من العروة الشتوية للخضار، معتبرين أن الأسعار ستواصل انخفاضها على مدى الأسبوع، مسجلة أدنى نقطة سعرية لها فى ثلاثة أشهر متتالية.

انخفضت معظم أصناف الخضار بسوق الجملة اليوم باستثناء الكوسة التى سجلت ارتفاعا ملحوظا وصل لنحو 5 جنيهات فى الكيلو الواحد نتيجة نقص المعروض منها، مسجلة نحو 5 لـ12 جنيها للكيلو بعد استقرارها عند 3 لـ5.25 على مدى الأسبوع الماضى. اقرأ أيضا: الغرفة التجارية: 60% من صادرات الأغذية «خضار وفاكهة» وجاءت

انخفضت معظم أصناف الخضار بسوق الجملة اليوم باستثناء الكوسة التى سجلت ارتفاعا ملحوظا وصل لنحو 5 جنيهات فى الكيلو الواحد نتيجة نقص المعروض منها، مسجلة نحو 5 لـ12 جنيها للكيلو بعد استقرارها عند 3 لـ5.25 على مدى الأسبوع الماضى. اقرأ أيضا: الغرفة التجارية: 60% من صادرات الأغذية «خضار وفاكهة» وجاءت أسعار الخضار بسوق الجملة بعد انخفاضه اليوم: وجاءت أسعار الخضار بسوق الجملة بعد انخفاضه اليوم: البصل: 3 لـ5.25 جنيه للكيلو.

الفاصوليا: 6 لـ7 جنيهات للكيلو.

باذنجان بلدى: 1 لـ3 جنيهات للكيلو.

باذنجان رومى: 1 لـ3 جنيهات للكيلو.

الملوخية: 4 لـ5 جنيهات للكيلو.

خيار صوب: 4 لـ5 جنيهات للكيلو.

خيار بلدى: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.

البامية: 12 جنيها للكيلو.

الثوم: 11 لـ15 جنيها للكيلو.

السبانخ:3 لـ6 جنيهات للكيلو.

البسلة: 8 لـ11 جنيها للكيلو. وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويًا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي. اقرأ أيضا: توقعات بانخفاض أسعار الخضار بنسبة 10% الأسبوع الجاري

وجاءت أسعار التجزئة اليوم على النحو التالى: وجاءت أسعار التجزئة اليوم على النحو التالى: بطاطس: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.

الطماطم: 3 لـ4 جنيهات للكيلو.

البصل: 4 لـ6 جنيهات للكيلو.

الكوسة: 10 لـ 14 جنيها للكيلو.

الفاصوليا: 8 لـ12 جنيها للكيلو.

باذنجان بلدي: 4.5 لـ7 جنيهات للكيلو.

باذنجان رومى: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.

الملوخية: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.

خيار صوب: 5 لـ6 جنيهات للكيلو.

خيار بلدى: 4 لـ5 جنيهات للكيلو.

البامية: 12 لـ20 جنيها للكيلو.

الثوم: 10 لـ15 جنيها للكيلو.

السبانخ: 5 لـ8 جنيهات للكيلو.

البسلة: 10 لـ12 جنيها للكيلو. وارتفع حجم صادرات الخضار والفاكهة لجميع الأصناف من بداية موسم التصدير فى يناير الماضى وحتى 31 من أغسطس الماضى، بنحو 3 ملايين و701 ألف و604 أطنان. اقرأ أيضا: منها سعر المحل.. 3 أسباب تمنع نقل الأسواق العشوائية شعبة الخضار: لا غلاء فى الأسعار خلال شهرين على أقل تقدير شعبة الخضار: لا غلاء فى الأسعار خلال شهرين على أقل تقدير يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن أسعار الخضار اليوم انخفضت بالأسواق وستستمر على مدى الأسبوع الجارى، مؤكدا أن أسعار الخضار لا ترتفع إلا فى حال وجود سبب قوي أو أزمة طارئة وسرعان ما تعاود الاستقرار مجددا، قائلا: "زى ما قولنا السعر انخفض والأنواع اللى لسه مرتفعة هتنخفض خلال أسبوع". فيما أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن الأسعار لن ترتفع مجددا وستواصل انخفاضها على مدى شهرين فى أدنى تقدير لها، مشيرا إلى أن استقرار الأحوال الجوية وزيادة حجم المعروض من الأصناف المختلفة وضخ العروة الشتوية بالأسواق وراء انخفاض الأسعار. وأضاف نجيب أن الأسعار سجلت أقل نقطة سعرية لها فى الثلاثة أشهر الأخيرة، متوقعا استمرار انخفاضها خلال الأسبوع الجارى وعدم تعرضها لأى ارتفاع آخر إلا فى حال وجود ظرف استثنائى. كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تشكيل لجنة فنية لتوفير المحاصيل التى يزداد الطلب عليها فى الأسواق وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والبصل، وتتمثل أعمال اللجنة فى حصر المساحات المتوقع زراعتها لتوفير احتياجات الفلاحين من مستلزمات زراعية، ودراسة حجم المتوقع إنتاجها والكميات التى تستلزم الحاجة لاستيرادها حتى لا تقع أزمة نقص فى المعروض مجددا، ومتابعة المحاصيل قبل وفي أثناء وبعد الزراعة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة والتسوق والاستيراد لتغطية أي نقص محتمل.

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