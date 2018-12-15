انت الان تتابع بسبب العدوان.. تعليق العمل في مدارس رام الله والبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق العمل في رام الله والبيرة نتيجة استمرار اعتداءات واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مديرية التربية والتعليم العالي في رام الله والبيرة في بيان اليوم، أنها قررت تعليق دوام المدارس التي تعمل أيام السبت في مدينتي رام الله والبيرة فقط، على أن يستمر عمل المدارس الأخرى في القرى، مضيفة أن هذا القرار نظرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مدينتي رام الله والبيرة، ووجود قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المدينتين، وحفاظا على سلامة أبنائنا ومعلمينا.

في سياق متصل، أعلنت إدارة جامعة بيرزيت شمال رام الله تعطيل الدوام، اليوم السبت، بسبب الأوضاع الراهنة. وأصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق الشديد، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على عشرات