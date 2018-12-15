انت الان تتابع اغتيال شقيق رقيب في الجيش جنوبي تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥ ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن مجموعة مسلحة تتكون من 12 عنصرا قامت بعملية السطو، التي استهدفت أحد الفروع البنكية بمدينة سبيبة بولاية القصرين جنوبي تونس، وقال السليطي، في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا الرسمية»، إن التحريات الأولية أكدت أن 12 عنصرا مسلحًا نزلوا من الجبال المتاخمة لمدينة القصرين، قام أربعة منهم بمهاجمة عائلة واحتجاز أفرادها للاستيلاء على سيارتهم التي استعملها باقي عناصر المجموعة في عملية السطو على البنك، حسب ما ذكرته سبوتنيك.

وأكد السليطي أن أربعة من عناصر المجموعة الإرهابية اقتحموا البنك وقاموا بترويع موظفي البنك وأقدموا على تخريب كاميرات المراقبة واستولوا على مبلغ قدره 320 ألف دينار من العملات التونسية والأجنبية، ما يعادل 100 ألف يورو. وأضاف المتحدث باسم القطب القضائي أن المسلحين توجهوا في نفس المنطقة إلى منزل شقيق الرقيب