الشيخ كشك وسيد قطب.. أبرز منظري الفكر التكفيري بمصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عمر عبد الرحمن من عضو بالأخوان المسلمين إلى مفتي الجماعة الإسلامية.. فتاوى «كشك» طالت رجال الدين الإسلامي.. «سيد قطب» إمام التكفيرين والأب الروحي لهم

ساهم العديد من المشايخ، على مدار عقود في نشر أفكار التكفير، عبر إطلاق فتاوى دينية تستند لتفسيرات منحرفة لتعاليم الدين، ليبرز من بين هؤلاء الدعاة 3 أسماء، شكل ذيوع صيتهم، نقطة تحول أساسية في سيطرة هذه الأفكار على المجال العام، واعتناق أعداد كبيرة من المواطنين لها، قبل أن تنتقل هذه الأفكار في مرحلة لاحقة لممارسات واقعية، ويرسم هذا التقرير أبرز أدوار كل من عمر عبد الرحمن، سيد قطب، عبد الحميد كشك، في نشر أفكار التكفير، وحجم التأثير على قطاعات واسعة في المجتمع المصري، في ضوء قراءة لسيرهم وأبرز محطات حياتهم.

سيد قطب.. إمام التكفيريين يعد سيد قطب منظر الأفكار التكفيرية لجماعة الإخوان المسلمين، والمرجع الأساسي لكل رجال الدين، ممن ساروا على طريق التخوين والتفكير، وشكل كتاب «في ظلال القرآن»، أهم كتب سيد قطب وأكثرها رواجا، المنهج الأساسي لأفكار التكفير والعنف، لتنظيم الإخوان، فضلا عن كونه سببا أساسيا

سيد قطب.. إمام التكفيريين

يعد سيد قطب منظر الأفكار التكفيرية لجماعة الإخوان المسلمين، والمرجع الأساسي لكل رجال الدين، ممن ساروا على طريق التخوين والتفكير، وشكل كتاب «في ظلال القرآن»، أهم كتب سيد قطب وأكثرها رواجا، المنهج الأساسي لأفكار التكفير والعنف، لتنظيم الإخوان، فضلا عن كونه سببا أساسيا في انتشار موجات التكفير والعنف، منذ منتصف السبعينيات وحتى اليوم.

ووفقا لناجح إبراهيم أحد قادة الجماعة الإسلامية في السبعينيات، فإن "قطب" اعتبر كل مخالف لآرائه خارج عن الدين الإسلامي، إذ أدرج الرئيس جمال عبد الناصر وأعوانه، وكل الحكام العرب منزلة أبي جهل وقريش، وأوضح إبراهيم لـ"التحرير" أن أفكار "قطب" شكلت مرجعا رئيسيا لمعظم الجماعات الجهادية الأخرى، وقادتها كشكري مصطفي وأيمن الظواهري إلى أبو بكر البغدادي.

عبدالحميد كشك.. سليط اللسان

"فارس المنابر ومحامي الحركات الإسلامية"، كلها ألقاب نالها عبد الحميد كشك، الذي تحول خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، للمنظر الأول لفتاوي التكفير والتخوين لرموز العمل السياسي والفكري والفني، محققا من وراء ذلك شعبية واسعة، وشهرة استثنائية، نالها بسبب تعليقاته الساخرة في خطبه الدينية، التي راجت مضامينها في شرائط الكاسيت.

تشابهت مسيرة كشك مع عمر عبد الرحمن، إذ تخرج الأول من كلية أصول الدين، التي عين فيها معيدا عام 1957، قبل أن يستقيل من العمل الجامعي، ويتفرغ للخطابة في المساجد، والعمل الدعوي في كافة ربوع مصر.

وطالت القائمة التي صوب "كشك" فتاواه التكفيرية تجاهها الكثير، أبرزهم الأديب نجيب محفوظ، الذي كفره، وأصدر كتاب تحت عنوان "كلمتنا في الرد على أولاد حارتنا"، اعتبر فيه أن رواية محفوظ تمس المقدسات الإسلامية، والفنان محمد عبد الوهاب، إذ أصدر فتوى بالاشتراك مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل لتكفيره واعتباره خارجا عن الملة.

كما امتدت هذه القائمة لتشمل رجال دين كمحمد متولي الشعراوي، الذى قال عنه: "ماذا تقول لربك غدا يا شيخ شعراوي، لما وقفت في مجلس الشعب وقلت: لو كان بيدي شيء من الأمر لرفعت هذا الحاكم إلى قمة لا يسأل عما يفعل".

عمر عبد الرحمن.. الأب الروحي للجماعة الإسلامية

بدأ نشاط "عبد الرحمن" السياسى عبر الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في سنوات دراسته في كلية أصول الدين، بجامعة الأزهر، قبل أن ينتقل في مرحلة لاحقة، بعد اعتقاله أكثر من مرة، إلى قيادة الجماعة الإسلامية، التي عدته زعيما للحركة، والأب الروحي لكوادرها.

بعد خروجه من السجن حصل على الدكتوراه، واشتغل بكلية البنات وأصول الدين بمحافظة أسيوط، قبل أن ينتقل للعمل في السعودية حتى 1980، والتي عاد منها لقيادة الجماعة الإسلامية، التي تجاوبت مع فتاواه، عبر تنفيذ مئات من أعمال عنف، والعديد من حوادث الاغتيالات، استنادا لفتاوي "عبد الرحمن".

أبرز هذه الفتاوي كان إعلانه وجوب قتل الرئيس محمد أنور السادات، لإبرامه معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، إلى جانب تورطه في فتاوى أخرى ارتبطت بقتل المفكر فرج فودة والهجوم على منازل الأقباط وممتلكاتهم، وغيرها من الفتاوى التى أدخلت مصر في دوامة العنف المسلح، كان الظهور الأخير لعبد الرحمن من داخل أحد السجون الأمريكية، عبر بثه لرسالة تأييد لانتخاب محمد مرسي، قبل أن يبعث برسالة أخرى، يهنأه فيها بالفوز وتولي الرئاسة في مصر.

تكرر اسم عبد الرحمن، لاحقا في خطب "مرسي" الرئاسية، التي تعهد فيها أنه سيبذل جهده لإطلاق سراح عبد الرحمن، وسط اعتصام العشرات من الجماعة الإسلامية أمام مقر السفارة الأمريكية، إلا أن واشنطن رفضت كافة المطالب بإخلاء سبيله.