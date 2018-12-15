انت الان تتابع أردوغان: أحد قتلة خاشقجي قال «أعرف كيف أقطع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٦ ص
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أمكن سماع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، في أثناء توجهه للقنصلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه من خطيبته، ويقول: «أعرف كيف أقطع» في التسجيل الصوتي الذي عرضته تركيا على مسؤولين أمريكيين وأوروبيين. وانتقد أردوغان السعودية لتغييرها روايتها بشأن طريقة قتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست والمعارض البارز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس، أن التسجيلات الصوتية لعملية قتل خاشقجي تكشف تورط مقربين من ولي العهد في القضية، قائلا: «مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف فأعلنوا عنه»، موضحا أن بعض الأشخاص المقربين من ولي العهد كانوا ضمن الفريق الأمني الذي نفذ عملية القتل ولعبوا دورا
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس، أن التسجيلات الصوتية لعملية قتل خاشقجي تكشف تورط مقربين من ولي العهد في القضية، قائلا: «مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف فأعلنوا عنه»، موضحا أن بعض الأشخاص المقربين من ولي العهد كانوا ضمن الفريق الأمني الذي نفذ عملية القتل ولعبوا دورا فاعلا فيها.
ووجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة للسلطة القضائية السعودية لكيفية تحقيقها في القضية، مشددا على أن المدعي العام السعودي لم يقدم خلال زيارته إسطنبول الشهر الماضي أي معلومات وحقائق إلى نظيره التركي، قائلا: «غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه ليست تلك التي تهمنا». (التفاصيل)
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