جيرو يكشف عن حلمه الأخير في الملاعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث النجم الفرنسي، أوليفيه جيرو، عن حلمه الأخير في الملاعب بعدما توج هذا العام بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده.

وذكر نجم آرسنال في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل "أحلم بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل أن أكون في فريق كبير، على أن ألعب كل أسبوع في فريق أقل شأنًا".

وأضاف "التتويج بلقب البريمييرليغ حلمي الأخير كلاعب كرة قدم، ربما أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "أدرك صعوبة الدوري الإنجليزي، أشعر بالغيرة من بعض الزملاء الذين توجوا مسبقًا بلقب البريمييرليغ".

ونوه جيرو "أعرف أننا خسرنا أمام وولفرهامبتون، ولكننا تغلبنا على مانشستر سيتي، لذلك لم أتخل عن هذا الحلم حتى الآن، لا أريد أن أنهي أي شيء بندم".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.