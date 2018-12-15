صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب بأفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، بجائزة BBC لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، في حفل أقيم أمس الجمعة بالعاصمة البريطانية لندن.
ورفع صلاح عدد ألقاب المصريين المتوجين بهذه الجائزة لأفضل لاعب بأفريقيا إلى 4، مهددا عرش نيجيريا وغانا الأكثر تتويجا بالجائزة.
ومنذ انطلاق الجائزة عام 1992، فازت مصر بها 3 مرات، عن طريق محمد بركات عام 2005، ثم محمد أبو تريكة عام 2008، قبل أن يتوج صلاح بنفس الجائزة العام الماضي.
وتوج لاعبو نيجيريا بالجائزة 5 مرات من قبل، وهو نفس العدد الذي حققه نجوم غانا.
ومن نيجيريا توج جاي جاي أوكوشا مرتين، ومثلهما لنوانكو كانو، ومعهما إيمانويل أمونيكي، بينما فاز من غانا بالجائزة الخماسي عبيدي بيليه، صامويل كوفور، مايكل إيسيان، أسامواه جيان وأندريه أيو.
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