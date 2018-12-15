الصين تعلق زيادة الرسوم على السيارات الأمريكية مؤقتا

الخليج 365/ بغدادأعلنت الصين عن تعليق زيادة الرسوم على استيراد السيارات الأمريكية لمدة 3 أشهر من 1 كانون الثاني حتى 31 اذار المقبل.

وأكدت وزارة المالية الصينية أن تعليق زيادة الرسوم يأتي بهدف "تنفيذ الاتفاق لزعيمي البلدين ووفقا لقانون التجارة الخارجية الصيني والتشريعات الصينية حول الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة وغيرها من الوثائق القانونية".

وبالتالي تعلق الصين تنفيذ القرار بفرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على 144 فئة من الواردات و5 بالمئة على 67 فئة أخرى.



ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطوة من قبل الصين، مشيرا في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى أن "بكين ترغب كثيرا بعقد الصفقة حول التجارة مع الولايات المتحدة"، ولم يستبعد أن يحدث ذلك في وقت قريب.

الجدير بالذكر أن كلا من الصين والولايات المتحدة فرضتا منذ ايلول الماضي رسوما جمركية إضافية على بعض الأنواع من صادرات الطرف الآخر.

وفي أوائل الشهر الجاري اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على "هدنة" في الحرب التجارية، وافق في إطارها شي جين بينغ على زيادة استيراد السلع من الولايات المتحدة وتجميد الرسوم على السيارات الأمريكية، فيما تعهد ترامب من جانبه بعدم زيادة الرسوم على السلع الصينية اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019 في حال اتفق الجانبان على تسوية الخلافات.

