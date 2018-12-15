أردوغان: أحد قتلة خاشقجي قال في التسجيل الصوتي "أعرف كيف أُقطع"

الخليج 365/ بغدادكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التسجيلات الصوتية لعملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، وثقت قول أحد الذين قتلوه وهو يقول "أنا أعرف كيف أُقطع!".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول، إن "تركيا أطلعت بذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا"، مضيفا "لقد أسمعناهم جميعا، الرجل وهو يقول بوضوح أعرف كيف أُقطع إنه عسكري، كل ذلك في التسجيلات الصوتية"، دون أن يكشف تفاصيل أخرى بشأن التسجيل.



وانتقد الرئيس التركي السعودية لتغييرها روايتها بشأن طريقة قتل خاشقجي، في قنصليتها باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد يوم من تبني مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

