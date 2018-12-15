السيتي يبحث عن تدارك هزيمة تشيلسي أمام إيفرتون

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبحث مانشستر سيتي عن مصالحة جماهيره اليوم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام تشيلسي.. وذلك عندما يستقبل إيفرتون بحثًا عن تحقيق الانتصار واستعادة الصدارة ولو مؤقتًا

يستقبل مانشستر سيتي اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا نظيره إيفرتون على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل حامل اللقب بقيادة مدربه بيب جوارديولا المركز الثاني برصيد 41 نقطة جمعها من خلال الفوز في 13 مباراة والتعادل في لقاءين والخسارة في 3 مواجهات أخرى، بينما يوجد إيفرتون بقيادة مدربه ماركو سيلفا في المركز السابع برصيد 24 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة لم يحقق مانشستر سيتي سوى انتصارين فقط في آخر 7 مواجهات أمام إيفرتون في الدوري والكأس وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، ولم يحافظ السيتي على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط. وإنتهت آخر 3 مباريات بين الفريقين على ملعب الاتحاد بالتعادل، ولكن لم يحقق إيفرتون الفوز على هذا الملعب

المواجهات المباشرة لم يحقق مانشستر سيتي سوى انتصارين فقط في آخر 7 مواجهات أمام إيفرتون في الدوري والكأس وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، ولم يحافظ السيتي على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط. وإنتهت آخر 3 مباريات بين الفريقين على ملعب الاتحاد بالتعادل، ولكن لم يحقق إيفرتون الفوز على هذا الملعب في الدوري منذ شهر ديسمبر من عام 2010. وحقق إيفرتون فوزا وحيدا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في 10 مباريات في الدوري وكان برباعية نظيفة على ملعبه جوديسون بارك في شهر يناير من عام 2017. مانشستر سيتي مانشستر سيتي لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 51 مباراة في الدوري أمام فرق غير الستة الكبار محققًا في تلك الفترة 44 انتصارا و7 تعادلات. وخسر أمام تشيلسي الجولة الماضية واهتزت شباكه بأكثر من هدف للمرة الأولى في آخر 22 مباراة خاضها في الدوري وذلك بعد أن هزم أمام تشيلسي بهدفين دون رد الجولة الماضية. لم يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري منذ عامين، ولم يسبق أن فشل السيتي في التسجيل في الدوري في مباراتين متتاليتين تحت قيادة بيب جوارديولا. وحقق السيتي الفوز في آخر 9 مباريات لعبها على أرضه في الدوري الإنجليزي مسجلًا فيها 33 هدفًا. وسجل رحيم سترلينج 17 هدفًا وصنع 9 أخرى في 21 مباراة لعبها على ملعب الاتحاد في الدوري منذ بداية الموسم الماضي. وتمكن جوارديولا من الفوز بكل مبارياته الخمس السابقة أمام ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بمجموع اللقاءات 19-2. ويبتعد سيرجيو أجويرو بهدفين عن تسجيل هدفه رقم 250 في بطولات الدوري، وسبق أن سجل النجم الأرجنتيني هدفين في 12 مباراة سابقة أمام إيفرتون في الدوري، ويبلغ معدله التهديفي أمام التوفيز هدفا كل 358 دقيقة، وهو أضعف معدل تهديفي له أمام 31 فريقا سبق أن سجل في مرماهم بالدوري الإنجليزي من قبل. إيفرتون إيفرتون لم يحقق إيفرتون منذ شهر مايو الماضي سوى انتصار وحيد في 8 مباريات لعبها خارج ميدانه في الدوري، وأتى ذلك الفوز على حساب ليستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي، وعلى مدى عام كامل، جمع إيفرتون 14 نقطة من 17 مباراة لعبها خارج أرضه في الدوري. ولم يحقق إيفرتون الفوز في آخر 32 مباراة لعبها خارج ميدانه في الدوري أمام الستة الكبار، وذلك منذ الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في شهر ديسمبر الماضي، وتعادل في تلك الفترة في 10 مباريات وخسر 22 لقاء. وجمع إيفرتون 24 نقطة بعد مرور 16 جولة، وهي أعلى حصيلة نقاط يجمعها الفريق بعد مرور 16 جولة منذ 5 مواسم. وخسر ماركو سيلفا كل مبارياته الثلاث السابقة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي. وسجل لاعب الفريق ريتشارلسون 8 أهداف في الدوري هذا الموسم أسهمت في حصد إيفرتون 9 نقاط.

الغيابات من الوارد أن يستعيد مانشستر سيتي اليوم خدمات مهاجمه سيرجيو أجويرو بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة، كما يأمل السيتي في استعادة خدمات كيفين دي بروين وفيرناندينيو وجون ستونز ودانيلو، في الوقت الذي تأكد فيه غياب النجم الإسباني ديفيد سيلفا. وعلى الجانب الآخر تحوم الشكوك حول مشاركة متوسط ميدان إيفرتون إدريسا جاي بعدما استبدل المباراة الماضية أمام واتفورد بسبب الإصابة. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم:

توتنهام X بيرنلي الساعة 5:00 مساء. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم:توتنهام X بيرنلي الساعة 5:00 مساء. كريستال بالاس X ليستر سيتي الساعة 5:00 مساء. واتفورد X كارديف سيتي الساعة 5:00 مساء. وولفرهامبتون X بورنموث الساعة 5:00 مساء. هيدرسفيلد X نيوكاسل الساعة 5:00 مساء. فولهام X وست هام الساعة 7:30 مساء.

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