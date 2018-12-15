انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٤ ص

استقرت أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، فى السوق المحلى، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1245 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

أسعار الذهب اليوم السبت 15-12: عيار 21: 622 جنيهًا. عيار 24: 711 جنيهًا. عيار 18: 533 جنيهًا. عيار 14: 415 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 4977 جنيها. سعر الأوقية: 1246 دولارًا. اقرأ ايضا: من بينها السبائك.. كيف تستثمر أموالك في الذهب؟ وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو 2.631 مليار