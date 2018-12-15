ترامب ينشر تسجيلا قديما لكلينتون ويصفي حسابات مع الديمقراطيين!

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بأنهم "منافقون بشكل مطلق"، وذلك لأنهم يقفون ضد الجدار الذي ينوي تشييده على الحدود مع المكسيك، فيما كان لهم رأي آخر في السابق.

ونشر ترامب على حسابه في تويتر مقطع فيديو، تضمن كلمات سابقة للرئيس السابق باراك أوباما، ولوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ولزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عبّروا فيها عن تأييدهم إقامة حواجز على الحدود مع المكسيك.

ولهذا السبب وصف الرئيس الأمريكي الموقف الحالي للحزب الديمقراطي المعارض لمشروع ترامب الخاص ببناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، بأنه منافق.

وقال ترامب في مقطع الفيديو: "الديمقراطيون منافقون مطلقون. لقد ظلوا لفترة طويلة يؤيدون بناء الجدران والأسوار وكل التدابير لحماية الحدود"، لتظهر بعدها مقتطفات من خطب قديمة ألقاها أوباما وكلينتون وشومر.

وتحدثت هيلاري كلينتون في التسجيل القديم، مشيرة إلى أنها صوّتت مرات لا تحصى، حين كانت عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تخصيص أموال لبناء حواجز بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى بلادها.

كما قال باراك أوباما في هذا التسجيل: "نحن ببساطة لا نستطيع السماح للناس بالدخول إلى الولايات المتحدة في الخفاء، ومن دون وثائق لا يتم تفحصها".

وعقّب ترامب قائلا: "هذه حقيقة أنهم دعوا دائما إلى بناء الجدران، هل تعرفون ذلك؟ الآن هم لا يريدون أن تُبنى فقط لأني المعني بالأمر"، مشددا على أنه سيفعل كل شيء من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

المصدر: تاس