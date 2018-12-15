الجمهورية نقلا عن عون: رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة يجب ألا يسكروا أبوابهم أمام أحد

أكّدت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "عدم استقبال النواب السنة الستة المستقلين من قبل رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، لا يحظى أيضًا بتَفهّم لدى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الّذي صارح نواب "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين"، خلال لقائه الأخير بهم قبل 3 أيام، بما مفاده أنّه مُتفهّم لمطلبهم، ولا يرى أي مبرّر لعدم استقبالهم من قبل رئيس الحكومة المكلف".

ونُقِل عن الرئيس عون قوله، بعدما شرح له النواب طلبهم لقاء الحريري والمرونة الّتي أبدوها حياله: "ترون أنني استقبلتكم بمبادرة منّي وأنتم لم تطلبوا موعدًا، أنا معكم في هذه النقطة لأنّ الوظيفة مسؤولية، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة، يجب أن يستقبلوا الجميع، ولا يسكروا أبوابهم أمام أحد".