بمجرد خروجه من السجن.. مستشار ترامب السابق يعتزم الترشح للكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلن جورج بابادوبلوس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أكمل مؤخرا حكما بالسجن لفترة قصيرة بتهمة الكذب على السلطات الاتحادية، يوم الجمعة أنه سيترشح للكونجرس في 2020 .

وكان حكم بالسجن لمدة 14 يوما قد صدر بحق بابادوبلوس بعدما أقر بذنبه في تحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وأطلق سراحه الأسبوع الماضي.

وكتب على حسابه على موقع تويتر "هذا صحيح. سأترشح للكونجرس في 2020. وسأفوز.. استعدوا "، ولم يحدد بابادوبلوس المنطقة أو الولاية التي يأمل في تمثيلها .

وتردد أن بابادوبلوس كان له تعاملات مع شخص مرتبط بالروس في 2016 .