لسبب غريب.. طائرة تقل 140 راكبا تقطع رحلتها وتعود في منتصف الرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

بينما كانت طائرة "ساوث ويست" في طريقها من مدينة سياتل إلى دالاس بالولايات المتحدة، قررت العودة في منتصف الرحلة، لسبب

غريب.

وعادت الطائرة المسافرة لدالاس بعد نسيان قلب بشري على متنها، واضطرت لإعادته إلى سياتل، حيث الحاجة له كانت طارئة، بحسب "سكاي نيوز".

وأصاب الارتباك الشديد 140 راكبا، بعد أن قررت الطائرة العودة لسياتل، بعد أن قطعت ساعة ونصف من مدة الرحلة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"

واستغرب الكثيرون، سبب وجود قلب بشري على متن الطائرة، وسبب السفر به إلى دالاس

وجاء التوضيح لاحقا من شركة الطيران نفسها، التي قالت إن شحنة تحمل "عضوا بشريا" مهما لإنقاذ حياة، كانت على متن الطائرة، وتم نسيانها على متن الطائرة، في حين كان يجب أن يتم إنزالها في سياتل.

وقال مسؤولون في شركة الطيران إن بعض الأنسجة والأوردة بالقلب البشري من المقرر استخدامها في عمليات جراحية مقبلة