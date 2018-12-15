فلير سيستمز تطلق ثلاثة أنظمة تشغيل مبرّدة قائمة على نواة...

ويلسونفيل، أوريغون -السبت 15 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "فلير سيستمز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: FLIR) عن إطلاق ثلاثة أنظمة تشغيل مبرّدة قائمة على نواة "نوترينو" للكاميرات الحرارية بالأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي المتوسط ("إم دبليو آي آر"): "فلير نوترينو إل سي" الصغيرة وخفيفة الوزن، ونظامي النواة المبرّدين "إس إكس 12" و"كيو إكس" من مجموعة "نوترينو بورفورمانس" من "فلير". وتساهم هذه الالطرازات الأحدث بتوسيع نطاق عائلة أنظمة النواة المبرّدة للكاميرات "فلير نوترينو" المخصّصة لصانعي المعدات الأصيلة التجاريّة والصناعيّة والدفاعيّة، وخبراء دمج الأنظمة.

يُعدّ "نوترينو إل سي" أوّل نظام نواة مبرّد للكاميرات الحراريّة بالأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي المتوسط المعدّة لبيئات الحرارة العالية "هوت" من "فلير"، والنموذج الأوّل ضمن مجموعة "سواب+سي" (الحجم، والوزن، والقدرة، والتكلفة). وبصفته نموذج "نوترينو" الأصغر حجماً والأخف وزناً والأقلّ قدرة على الاستهلاك المتوفر، يُمكن دمج "إل سي" في الطائرات من دون طيّار أصغر حجماً ويسمح لمشغلي الطائرات بدون طيّار بتشغيلها لفترات أطول. وبفضل تقنيّة "هوت"، يبدأ نموذج "نوترينو" بالتصوير مرّتَين أسرع من الطرازات السابقة، مما يسمح للمتخصّصين في مجال التصوير البصري للغازات من أجل تحديد جزيئات الغازات بسرعة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح أمد الحياة التشغيلي الأطول الذي يتمتع به نظام "نوترينو" بدمجه في تطبيقات أمنيّة حيث يكون الوصول إلى الصيانة محدوداً أو صعباً أو مكلفاً.

يقدّم منتجا مجموعة "نوترينو بورفورمانس" الجديدَين، "نوترينو إس إكس 12" و"نوترينو إكس كيو"، أداءاً عالياً من حيث الدقة في مجال التصوير بالأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي المتوسط من "فلير". ويسمح "نوترينو إس إكس 12" إمكانية تصوير خراري ذات دقة عالية لمقاطع الفيديو، في حين يُعدّ "نوترينو كيو إكس" بدقة أكثر من 3.1 ميجابكسل نظام التشغيل القائم على النواة المبرّد للتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي المتوسط الأعلى دقة من "فلير". كما يقدّم طرازا "بورفورمانس نوترينو" إمكانية التقاط الصور الواضحة من مسافات بعيدة، مع الحفاظ على مجال رؤية واسع. ويعدّ النموذجان منتجَين مثاليّين للمعلومات الأرضيّة أو الجوية والمراقبة والاستطلاع، وحلول التصدّي للطائرات بدون طيّار.

وقال جيم كانون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فلير سيستمز"، في هذا السياق: "تقدّم أنظمة التشغيل القائمة على النواة المبردة الثلاثة الجديدة للكاميرات الحرارية من ’نوترينو‘ تطورات تكنولوجية كبيرة، بدءاً من فرض معيار جديد في مجال الحجم، والوزن، والقدرة، والتكلفة، والعمر، لتوفير كاميرا حراريّة بالأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي المتوسط ذات الدقة الأعلى ضمن فئتها. وبفضل ما تتيمز به من بنية قياسية وأنظمة التحكم بتشغيل البرمجيات البسيطة والقويّة، والدعم التقني، تساهم منتجات ’نوترينو‘ الجديدة بتعزيز قدرة صانعي المعدات الأصيلة على خفض مخاطر تطوير المنتجات وتقصير وقت طرح هذه المنتجات. وتوفر مجموعة ’نوترينو‘ الموسّعة الفرصة إلى ’فلير‘ لمساعدة العملاء على حلّ التحديات، وزيادة الفعاليّات، وإنقاذ الأرواح."

تجدر الإشارة إلى أن "نوترينو إس إكس 12" و"كيو إكس" و"إل سي" هي أنظمة تشغيل قائمة على نواة ذات استخدام مزدوج للمنتجات التجاريّة والصناعيّة والدفاعيّة، وهي مصنّفة بموجب الضوابط الصادرة عن إدارة التصدير في وزارة التجارة الأمريكيّة، تحت الرقم "6 إيه 003.بي.4.إيه".

إن جميع طرازات "نوترينو" متوفرة للطلب اليوم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول مجموعة "نوترينو"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.flir.com/neutrino.

لمحة عن شركة "فلير سيستمز"

تُعتبر "فلير سيستمز،" التي تأسّست عام 1978 وتتخذ من ويلسونفيل بولاية أوريغون مقرّاً رئيسيّاً لها، شركةً رائدة عالمياً في تصنيع أنظمة الاستشعار التي تعزز الإدراك وتزيد الوعي، وتساعد في إنقاذ الأرواح، وتحسين الإنتاجية، وحماية البيئة. وتسعى "فلير" عبر نحو 3,500 موظف، في تحقيق رؤيتها المُتمثّلة في أن تصبح "الحاسة السادسة في العالم" عبر الاستفادة من التصوير الحراري والتقنيات المماثلة لتوفير حلول مبتكرة وذكية للأمن والمراقبة، ورصد البيئة والظروف، والاستجمام في الهواء الطلق، ورؤية الآلات، والملاحة، والكشف المسبق عن التهديدات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.flir.com، ومتابعتنا عبر موقع "تويتر" على: [email protected]

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