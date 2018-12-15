انت الان تتابع رئيس نيكاراجوا عن أمريكا واتحاد أوروبا: مجرمي حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٦ ص

رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا

وصف رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، الإجراءات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق الدول التي لا تخضع لهما بـ"جرائم حرب"، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، عن أورتيجا قوله في قمة "ألبا" لشعوب أمريكا في هافانا إن "جميع هذه الإجراءات والهجمات التي تجري في العالم من قبل القوى العظمى في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي ليس لها أي مبرر قانوني، هذه جرائم حرب"، مشيرا إلى أن سياسة التدخل الأمريكي ضد فنزويلا تمثل عدم احترام للقانون الدولي والشيء نفسه ينطبق على كوبا.

وأضاف أورتيجا أنه على الرغم من أن أغلبية الدول في الأمم المتحدة صوتت لصالح وقف الحصار المفروض على كوبا، إلا أن القوى العظمى في أمريكا الشمالية لم تمتثل له.وصرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة قامت بتفعيل خطة للإطاحة به بدعم من كولومبيا، ونقلت صحيفة "بانوراما" الفنزويلية