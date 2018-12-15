انت الان تتابع أمريكا تتوعد الصين بإجراء تجاري في مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٩ ص

دونالد ترامب

حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميا الموعد المقرر لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى الساعة الثانية عشر ودقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الثاني من مارس المقبل، وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، أن هذا التغيير اضيف إلى الوثائق المرتبطة بتحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي في ممارسات الملكية الفكرية الصينية التي كانت الأساس للتعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين.

وعزا البيان التغيير إلى المحادثات الأمريكية الصينية الجديدة "بهدف التوصل إلى إنهاء الإجراءات والسياسات والممارسات التي يغطيها التحقيق" بعد اجتماع عقد في أول ديسمبر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس.وكان الموعد الأصلي المقرر لزيادة التعرفة الجمركية من 10% إلى 25% الأول