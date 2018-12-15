انت الان تتابع بالرصاص والغاز.. الشرطة العراقية تفرق مظاهرات البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٣ ص

احتجاجات في البصرة

استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة في جنوب العراق، لكن لم ترد تقارير عن سقوط مصابين، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وحاصر نحو 250 شخصا في احتجاجات البصرة مبنى يستخدم مقرا مؤقتا للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة، ورشق المحتجون مركبات شرطة مكافحة الشغب. وتشهد محافظة البصرة اضطرابات واسعة وحالة من عدم الاستقرار نتيجة التظاهرات والاحتجاجات التي تتجدد بين الحين والآخر، يصاحبها أعمال عنف وفوضى.

ووسط استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المنقوصة، تجددت على مدار الأيام الماضية التظاهرات في العديد من المناطق، وحاول عشرات المتظاهرين اقتحام فندق شيراتون وسط المحافظة، حيث يقيم نائب رئيس الوزراء العراقي، وتمكنوا من الوصول لحديقة الفندق، قبل أن تدخل القوات الأمنية وتعتقل بعضهم.وأجبر المتظاهرون