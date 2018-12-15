شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو أبو اليزيد يطالب بزيادة المخصصات المالية لحى الـ"مليون نسمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة زيادة المخصصات المالية لحى بولاق الدكرور بعد إعلان الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء وصول عدد السكان إلى مليون نسمة.

وقال أبو اليزيد، لــ"الخليج 365"، أن زيادة عدد المواطنين فى بولاق الدكرور يتطلب التوسع فى الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة المستويات سواء ثقافيا واجتماعيا وأمنيا حيث يتطلب الأمر إنشاء مستشفى وقسم شرطة وكذلك بناء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

كان الدكتورعمرو حسن مقرر الجهاز القومى للسكان، أن معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة كان 62,4% عام 2008 ارتفع إلى 63,9% عام 2014.

وأكد أن عدد سكان محافظة الجيزة بلغ 8 مليون و 703 ألف و 757 نسمة ، ومن اكثر المناطق عددا للسكان بالمحافظة بولاق الدكرور حيث بلغ عدد سكانها مليون نسمة ، يليها العمرانية 800 ألف نسمة ، والهرم أكثر من 600 ألف نسمة وأوسيم 600 ألف نسمة والبدرشين ما يقرب من 600 ألف نسمة.