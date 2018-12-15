امير قطر: حل الأزمة الخليجية يكون عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول

اكد أمير دولة قطر تميم بن حمد انه لم يتغير موقفنا من حل الأزمة الخليجية وذلك عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية. واوضح انه "هنالك في منطقة ​الشرق الأوسط​ العديد من التحديات وأبرزها ​القضية الفلسطينية​".

ولفت امير قطر في كلمة له، الى ان النزاعات الشمولية والإقصائية تجتاح العالم وتنتج أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان، لافتا الى ان القمع والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان أصبحت تمثل تهديدا للإنسانية.

واشار تميم التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة جعلت من الصعب تكميم الأفواه واحتكار الكلمة.