رئيس الوزراء الأسترالي أعلن اعتراف بلده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، "اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، لافتًا إلى "أنّنا نتطلّع إلى نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليًّا، دعمًا للوضع النهائي بعد تقريره".
ونوّه في خطاب في سيدني، إلى أنّ "العمل جار في أحد المواقع لإنشاء مقر جديد للسفارة الأسترالية"، مؤكّدًا أنّ "في المرحلة الانتقالية سيتم تأسيس مكتب للشؤون العسكرية والتجارية في غرب المدينة المقدسة.
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