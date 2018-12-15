رئيس الوزراء الأسترالي أعلن اعتراف بلده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، "اعتراف ​أستراليا​ ب​القدس​ الغربية عاصمة ل​إسرائيل​"، لافتًا إلى "أنّنا نتطلّع إلى نقل سفارتنا من ​تل أبيب​ إلى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليًّا، دعمًا للوضع النهائي بعد تقريره".

ونوّه في خطاب في ​سيدني​، إلى أنّ "العمل جار في أحد المواقع لإنشاء مقر جديد للسفارة الأسترالية"، مؤكّدًا أنّ "في المرحلة الانتقالية سيتم تأسيس مكتب للشؤون العسكرية والتجارية في غرب المدينة المقدسة.