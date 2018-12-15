أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الأمطار تشعل بروفة الهلال نار * الأزرق يضع لمساته النهائية.. والزعفوري يحذر من التهاون أمام الفرقة التونسية * سفير السودان يزور البعثة ويحث اللاعبين على القتال والصعود لمجموعات الأبطال * المريخ في مطب فهود الشمال * هلال شيكان يبحث عن فوز عريض أمام الرواندي.. وعرب بورتسودان يستقبلون أسود الجبال * هارون: الفريق في قمة إعداده للمواجهة والتوفيق من الله * رئيس الأمل عطبرة: فوزنا على المريخ مسألة وقت * الأهلي يستهل رحلته الأفريقية بثنائية في جيما الإثيوبي صحيفة الصدى: * بكري المدينة يتعافى ويبدأ تدريبات التأهيل خلال أسبوعين * الزعيم العربي يعود إلى الدوري ويحل ضيفاً ثقيلاً على الفهود بعطبرة هلال التبلدي يدشن ظهوره الأفريقي باستضافة موكورا الرواندي في قلعة شيكان * التش: نأمل أن نوفق في الظفر بنقاط المباراة موكورا سبورت الرواندي يتحدى.. ونجوم التبلدي يؤكدون أنهم في الموعد الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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