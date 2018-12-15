أبرز عناوين الصحف السياسية والاجتماعية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * انفراج جزئي في أزمة البنزين وهبوط في سعر الدولار * رئيس الوزراء: الشائعات وراء أزمة السيولة في البنوك ولا اتجاه لرفع الدعم * الشيخ “عبد الجليل الكاروري”: أزمة “الخبز والوقود” بسبب المصالحة مع أمريكا * اتحاد العمال يعلن عن زيادات مرتقبة في الأجور لجميع العاملين بالدولة * اتفاق بين المستوردين والصحة على اعتماد سعر دولار (صُناع السوق) ومخاوف من آلية توفيره صحيفة السوداني: * عقب اجتماع (قيادي الوطني).. انفراج في أزمة الوقود والخبز بالخرطوم * رئيس الوزراء: لا نستطيع رفع الدعم والمغالاة سببها (حقلة وسطى) نخرت عظم الشعب * السلطات تواصل حملاتها ضد تجار العملة صحيفة التيار: * ارتفاع جُنوني للأسعار وتراجع مخيف للنشاط التجاري * العثور على جثة رئيس نقابة البرلمان بعد وفاته بتسع ساعات * إحباط تهريب “قوارير” من إثيوبيا والسلطات تحذر * تفاصيل جديدة في مصرع أب وأم وأطفالهما الثلاثة بـ(عصيدة) * الوساطة الأفريقية: إصرار مشاركة غير الموقعين على خارطة الطريق وراء انهيار المشاورات صحيفة الإنتباهة: * تقصير إداري وإجرائي وراء أزمة الوقود * حصر (431) شركة حكومية ولجنة برلمانية تتسلم عناوينها ومقراتها * حملات ضارية ضد تجار العملة.. هبوط في سعر الدولار صحيفة آخر لحظة: * تخفيض أسعار الدواء المستورد بنسبة 25% * قيادي بالوطني ينتقد شكر حزبه للشعب على الصبر * العثور على جثة موظف داخل حمام بالبرلمان بعد (12) ساعة * مسؤول قطري: مواقف الخرطوم تجاه الدوحة إيجابية * معتز: لو راقبنا الدقيق سيصبح سعر الرغيفة (5) جنيهات * العدل تهدد الشركات المخالفة بحذف السجل التجاري صحيفة الدار: * المواطن السوداني يصرخ: الغلاء طحننا * الطبيب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية مقتل الزوجة (جواهر) ودفنها داخل منزلها * المتهم بقتل ابنه ذبحاً يسجل اعترافاً قضائياً * في ذمة الله.. الفنانة (أم بلينة السنوسي) * نجاة سوداني من حادث سرقة وإطلاق نار بالسعودية والسلطات تلقي القبض على الجاني * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان تقنية للأساس وامتحانا التربية والدراسات الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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