حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدل السنوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن كون الطقس، اليوم السبت، لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم، وخاصة في المناطق الساحلية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوب الجولان السوري المحتل 17 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 14، صفد 14 – 10، طبرية 23 – 14، الناصرة 17 – 13، حيفا 21 15، يافا 23 – 14، القدس المحتلة 16 – 11، عسقلان 22 – 14، عين جدي (البحر الميت) 25 – 18، بئر السبع 23 – 13، أم رشرش (إيلات) 26 – 15.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم غد الأحد، ولكنها تبقى فوق المعدلات السنوية.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط زخات محلية متفرقة.