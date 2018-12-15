انت الان تتابع رسميا.. أمريكا تحدد 2 مارس لزيادة الجمارك على الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ ص

غير مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الجمعة، رسميا، الموعد المقرر لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة «0501 بتوقيت جرينتش»، يوم 2 مارس المقبل مع مواصلة الولايات المتحدة والصين محادثات بشأن التجارة والملكية الفكرية. وكان الموعد الأصلي المقرر لزيادة التعريفة الجمركية من 10% إلى 25% هو الأول من يناير. ولم يؤثر التغيير على التعريفة الجمركية السارية بالفعل ونسبتها 25% على سلع تكنولوجية صينية قيمتها 50 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية أخرى وأجهزة ومركبات.

وأضيف البيان الخاص بهذا التغيير إلى الوثائق المرتبطة بتحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي في ممارسات الملكية الفكرية الصينية التي كانت الأساس للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية، والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين. وعزا البيان التغيير إلى المحادثات الأمريكية الصينية