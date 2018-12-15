الان تتابع الحوثي يستدعي القوات الأمنيه في الحديده لعقد صفقات سرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أصدرت قيادة مليشيات الحوثي الايرانية أوامر عاجلة بإستدعاء القوات الأمنيه في الحديده وتحديداً لمن كانوا قبل ديسمبر 2014 لعقد صفقات سريه وإخضاعهم لأوامر الحوثي. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإنه يتم إخضاع الأفراد والضباط السابقين وتهديدهم إذا تعاملوا مع الأمم المتحده أو الشرعية اليمنية.

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