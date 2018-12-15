الان تتابع قتلى بمواجهات مصنع المياه في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرابلس -الخليج 365:

لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص اليوم في مواجهات بين ميليشيات ليبية متنافسة حول السيطرة على مصنع لتحلية المياه في مدينة الخمس الواقعة على بعد 50 كلم شرقي طرابلس، حسبما أفادت مصادر أمنية.

ووفقاً لنفس المصادر، وقعت المواجهات في جنوب البلدة المذكورة عندما هاجمت وحدات من المجلس العسكري في طرابلس مواقع ميليشيا (شهداء الحق) التي تسيطر على المنطقة.

وأضاف المصدر أن خلال المواجهات قتل خمسة من عناصر الميليشيات وثلاثة من المجلس العسكري، من دون الإفصاح عن أية تفاصيل تخص العملية.

وتشهد ليبيا، بعد ست سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، حالة من الفوضى والحرب الأهلية، وأصبح بها حكومتان أحداهما في طرابلس وأخرى في شرق البلاد برعاية المشير خليفة حفتر وتفتقد كلاهما للشرعية السياسية والشعبية.

كما انتشرت الجماعات الجهادية والسلفية المتصلة بتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك جماعة أنصار الشريعة التونسية، في أرجاء ليبيا كافة.