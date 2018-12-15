شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطالب "التموين" بتعويض المتضررين من تأخر إصدار بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التموين ، بشأن بعض المشكلات فى منظومة البطاقات التموينية وتأثير ذلك على المواطنين.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ " الخليج 365" أن هناك تكرار شكوى العديد من المواطنين مالكى بطاقات التموين ومستحقى الصرف عند تلف أو فقدان البطاقة من رفض طلبات "بدل فاقد وبدل تالف" الخاص ببطاقاتهم دون ابداء أسباب واضحة ، مما يستوجب إعادة تقديمهم للطلب مرة أخرى ويترتب على ذلك عبء مالى شديد بسبب إعادة تجهيز الأوراق كاملة مرة أخرى واثقال كاهل المواطن البسيط بسبب حرمانه من حصة الدعم المستحقة خلال تلك الفترة.

وأشار فؤاد إلى أن فوجئ عدد من المواطنين عقب تحديث بياناتهم وفقا لنظام التحديث الذى أعلنت عنه الوزارة فور صرف أول حصة بحذف عدد من أفراد البطاقة مما تسبب فى حرمانهم من الحصول على استحقاق تلك الأفراد ، وبناء عليه أعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات بشأن الحذف العشوائى وفقا لنظام التظلمات التى أعلنت عنه وزارة التموين.

وطالب عضو مجلس النواب، أن تلك الأخطاء تستوجب صرف المستحقات المتأخرة للأفراد المتضررين من التأخر فى إصدار بطاقات البدل فاقد والتالف وضرورة وجود شاشة معلومات عن سبب رفض قبول تلك الطلبات وكذا صرف حصة المستحقين المحذوفين عشوائيا عقب تحديث البيانات، مطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحثه واتخاذ اللازم.