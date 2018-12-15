الجمهورية: بري والحريري بحثا بتوزير النواب السنة الستة ورئيس الحكومة المكلف على موقفه

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "موضوع إشراك أعضاء "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" في الحكومة، إضافة الى مسألة استقبالهم من قبل رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، كانا محلّ بحث بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والحريري، في اتصال هاتفي جرى بينهما قبل سفر الأخير إلى لندن".

وأوضحت أنّ "خلاصة هذا الاتصال أنّ رئيس الحكومة المكلف ما زال على موقفه، إن لجهة رفض استقبالهم أو لجهة رفض تمثيلهم في الحكومة، أو حتّى من يمثّلهم".

ولفتت معلومات "الجمهورية"، إلى أنّ "خلاصة الاتصال بين بري والحريري أشعَرت رئيس المجلس بعدم الارتياح، واستغربَ الإصرار على عدم استقبالهم، إلى حدّ أنّه أكّد أنّه لا يجوز التعاطي مع هؤلاء النواب بهذه الطريقة، وكأنّ لا وجود لهم، ولا حيثية لهم، "يعني، بَعد شْوَي سيقولون إنّ الحل بطَرد هؤلاء النواب من المجلس أو تهجيرهم الى خارج لبنان، هذا التعاطي غير مقبول"".