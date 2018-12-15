لفتت مصادر مواكبة لعملية التحقّق من الأنفاق المزعومة في الجنوب اللبناني، الّتي تقوم بها قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل)، استنادًا إلى عمليات الحفر الّتي يقوم بها الإسرائيليون، لصحيفة "الحياة"، إلى أنّ "عمليات الحفر الّتي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وتتابعها قوات الأمم المتحدة، تتمّ عن طريق إحداث حفرة في الأرض في المنطقة الّتي يُعتقد بوجود نفق تحتها، بلغ عمقها 30 إلى 40 مترا تحت سطح الأرض".
وأوضحت أنّ "أحد أهداف التحقّق من الأنفاق هو التأكّد من أنّها خرقت الخط الأزرق الّذي كانت رسمته الأمم المتحدة عام 2000 وأنّها اجتازته من الأراضي اللبنانية إلى المنطقة الّتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية"، مرجّحةً أن "يكون هذا الخرق قد حصل وأنّه حين يعلن عن ذلك رسميًّا فإنّ أمام لبنان تحدي اتخاذ موقف حازم وواضح برفضه حصول هذا الخرق انطلاقًا من أراضيه".
شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الحياة: إذا تأكد أن الأنفاق خرقت الخط الأزرق فأمام لبنان تحدي اتخاذ موقف واضح برفض الخرق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .