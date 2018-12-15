مصادر الحياة: إذا تأكد أن الأنفاق خرقت الخط الأزرق فأمام لبنان تحدي اتخاذ موقف واضح برفض الخرق

لفتت مصادر مواكبة لعملية التحقّق من الأنفاق المزعومة في الجنوب ال​لبنان​ي، الّتي تقوم بها قوات ​الأمم المتحدة​ العاملة في لبنان (​اليونيفيل​)، استنادًا إلى عمليات الحفر الّتي يقوم بها الإسرائيليون، لصحيفة "الحياة"، إلى أنّ "عمليات الحفر الّتي يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​ وتتابعها قوات الأمم المتحدة، تتمّ عن طريق إحداث حفرة في الأرض في المنطقة الّتي يُعتقد بوجود نفق تحتها، بلغ عمقها 30 إلى 40 مترا تحت سطح الأرض".

وأوضحت أنّ "أحد أهداف التحقّق من الأنفاق هو التأكّد من أنّها خرقت ​الخط الأزرق​ الّذي كانت رسمته الأمم المتحدة عام 2000 وأنّها اجتازته من الأراضي اللبنانية إلى المنطقة الّتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية"، مرجّحةً أن "يكون هذا الخرق قد حصل وأنّه حين يعلن عن ذلك رسميًّا فإنّ أمام لبنان تحدي اتخاذ موقف حازم وواضح برفضه حصول هذا الخرق انطلاقًا من أراضيه".