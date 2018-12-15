الجمهورية: الرئيس عون أكد ضرورة اتخاذ خطوات إنقاذية وإلا فنحن سائرون إلى المهوار

بيّنت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أبلغ زواره ما مفاده أنّ الضغوط هائلة علينا، والمخاطر الّتي تَتهدّدنا لا يمكن الإستهانة بها أو الوقوف مكتوفي الأيدي حيالها".

ولفتت إلى أنّ "الرئيس عون شدّد على أنّنا أصبحنا أمام خطر وجودي علينا وعلى بلدنا، وإن بقينا على ما نحن عليه، فبالتأكيد نحن سائرون إلى "المهوار". وبالتالي، صار لا بدّ من اتخاذ خطوات إنقاذية، لا يجوز أن "نَزرك" بعضنا البعض، بل المطلوب هو أن نتعاون جميعًا، وصار على الجميع التحَلّي بالمقدار الأعلى من المسؤولية".