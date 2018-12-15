بيّنت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ زواره ما مفاده أنّ الضغوط هائلة علينا، والمخاطر الّتي تَتهدّدنا لا يمكن الإستهانة بها أو الوقوف مكتوفي الأيدي حيالها".
ولفتت إلى أنّ "الرئيس عون شدّد على أنّنا أصبحنا أمام خطر وجودي علينا وعلى بلدنا، وإن بقينا على ما نحن عليه، فبالتأكيد نحن سائرون إلى "المهوار". وبالتالي، صار لا بدّ من اتخاذ خطوات إنقاذية، لا يجوز أن "نَزرك" بعضنا البعض، بل المطلوب هو أن نتعاون جميعًا، وصار على الجميع التحَلّي بالمقدار الأعلى من المسؤولية".
شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية: الرئيس عون أكد ضرورة اتخاذ خطوات إنقاذية وإلا فنحن سائرون إلى المهوار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .