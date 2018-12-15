مصادر الجمهورية: عون مستاء من انسداد الأفق أمام محاولته إحداث اختراق بجدار أزمة الحكومة

كشف مواكبون للمشاورات الرئاسية في ملف ​تشكيل الحكومة​، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مستاء من انسداد الأفق أمام محاولته إحداث اختراق إيجابي في جدار الأزمة، ولا يخفي ذلك أمام زوّاره، مَقرونًا باستغراب شديد وغير مفهوم أو مبرّر لهذا التصلّب المريب في المواقف، الّذي يبدو أنّه خرج من إطاره السياسي، وانتقل الى حَدّ تغليب البعض العامل الشخصي على مصلحة البلد".

وشدّدوا على أنّ "هذا أمر لا يؤدّي إلّا إلى مزيد من الإرباك والتعقيد، في بلد يوشِك أن ينهار، تِبعًا لمجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية الضاغطة على البلد من الداخل، كما من اتجاهات خارجية مختلفة".