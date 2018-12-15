اشار نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ في تصريح له إلى أننا "نعتقد أنَّ الظروف ملائمة للبدء بعمل جدي لإعادة إعمار ​البنى التحتية​ والاقتصادية التي دمرتها الحرب على ​سوريا​ خلال سبع سنوات وأكثر"، مؤكدا اننا "لا نستبعد أن نشاهد استفزازات ومحاولات نسف الجهود لكن أعتقد أن الموقف الروسي واضح ومنسجم مع مطالب ​الشعب السوري​".

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغدانوف: الوقت مناسب للبدء في إعادة إعمار سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .