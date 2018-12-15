رئيس نيكاراجوا يصف أفعال أمريكا والاتحاد الأوروبي بـ"جرائم حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا- أ ش أ:

وصف رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيغا، الإجراءات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق الدول التي لا تخضع لهما بـ"جرائم حرب".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت عن أورتيغا قوله في قمة "ألبا" لشعوب أمريكا في هافانا إن "جميع هذه الإجراءات والهجمات التي تجري في العالم من قبل القوى العظمى في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي ليس لها أي مبرر قانوني"، مضيفا: "هذه جرائم حرب".

وأشار أورتيغا إلى أن سياسة التدخل الأمريكي ضد فنزويلا تمثل عدم احترام للقانون الدولي والشيء نفسه ينطبق على كوبا، مضيفا أنه على الرغم من أن أغلبية الدول في الأمم المتحدة صوتت لصالح وقف الحصار المفروض على كوبا، إلا أن القوى العظمى في أمريكا الشمالية لم تمتثل له.