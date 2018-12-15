رسميًا.. أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- أ ش أ:

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن لن يتم نقل السفارة إلى هناك على الفور.

وقال موريسون - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - إن "استراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وكان موريسون قد أعرب في أكتوبر الماضي عن استعداده لنقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.

وقد استبقت السلطة الفلسطينية أمس الجمعة هذا الإعلان، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصاديا في حال اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي ، وهي الخطوة التي أثارت تنديدا وغضبا فلسطينيا وعربيا ودوليا عارما .