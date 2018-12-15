أول تعليق أمريكي على اعتقال كنديين في الصين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إنه ينبغي على الصين الإفراج عن مواطنين كنديين احتجزا هذا الأسبوع بعدما ألقت السلطات الكندية القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي الصينية بناء على أمر ترحيل أمريكي. وتصريحات بومبيو هي أول تعليق لمسؤول أمريكي كبير على مسألة احتجاز الكنديين التي وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والصين. وقال بومبيو للصحفيين عقب محادثات في واشنطن مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند: «الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الكنديين غير مقبول».

وأضاف: «ينبغي إعادتهما إلى بلدهما، ندعو كل دول العالم إلى معاملة مواطني الدول الأخرى بالشكل الملائم».وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين كنديين حصلوا على إذن بمقابلة أحد المحتجزين في الصين ويحاولون التواصل مع الآخر.واحتجزت الصين الرجلين وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والمستشار بمجموعة الأزمات الدولية، والدبلوماسي