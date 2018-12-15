انت الان تتابع كيف تتصرف إذا جلست بجوار راكب كريه الرائحة بالطائرة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ ص

السفر بالطائرة

إذا قادك الحظ السيئ يوما ما إلى الجلوس بجانب شخص ذي رائحة كريهة في الطائرة، فإن هناك أمورا يمكنك القيام بها للتخلص من الورطة أو تخفيف وطأتها على الأقل. وبحسب ما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن أول خطوة يتوجب القيام بها إذا وجدت نفسك إلى جانب جار من هذا النوع هو أن تخبر مضيفي الرحلة. ومن باب اللباقة، أن تخبر المضيفين عما تعانيه، في كامل السرية، حتى لا تثير حفيظة الشخص الذي فاحت رائحته. تقول مضيفة الطيران، سارة ستيجر، إنه في حال كانت ثمة مقاعد شاغرة في الرحلة، يتم نقل الراكب المُنزعج إلى مقعد آخر، وهكذا تنتهي المشكلة بسهولة.

وبما أن مقاعد الرحلة تكون مشغولة بالكامل في أكثر الأحيان، فإن المضيفين قد لا يستطيعون نقل الراكب المنزعج، ولذلك سيطلبون منه أن يتحلى بالصبر ريثما تهبط الطائرة.وللخروج من هذا المأزق، يمكن للراكب أن يطلب من المضيفة علبة البن بالنظر إلى رائحتها القوية التي تستطيع التغلب على ما يحيط بها.ويستخدم بعض باعة