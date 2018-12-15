انت الان تتابع 33 لاعبًا يشاركون في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٢ م

يشهد سفح الأهرامات بالجيزة غدًا السبت، بطولة العالم في رياضة "ستريت وورك أوت"، التي تستضيفها مصر لأول مرة بعد إشهار اتحاد اللعبة رسميًا قبل أيام، ومن المنتظر أن يفتتح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد اللعبة برئاسة إسلام قرطام ونجوم المجتمع والرياضة. ويشارك في البطولة 33 لاعبًا من 16 دولة، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة، التي سيشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة، بشكل استعراضي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين كلاً من: باتريك شيرر من الولايات المتحدة، نيبون سريتين من تايلاند، كريستيان ألفاريز وجوليان مارتينيز من الأرجنتين، خوسيه تونا من فنزويلا، بيوتريك فودكا وماتيوس زاكريفسكي وميلوس كوباكي من بولندا، فيكتور فيدوروف من روسيا، فيكتور الينديز من تشيلي، وستيفان إيروتف وردسلاف جيراسيموف