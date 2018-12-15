شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم باقتراح لتحويل مركز أوسيم الطبى إلى مستشفى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى البرلمان طالب فيه بتحويل مركز أوسيم الطبى إلى مستشفى عام بحيث يسع جميع المرضى فى المركز.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الاقتراح الذى تقدم به تم إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته، حيث من المقرر أن يتم مناقشة هذا المقترح فى اجتماع اللجنة يوم 22 ديسمبر الجارى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يشهد هذا المركز تطوير من جانب الأجهزة والمعدات، وأن يحول إلى مستشفى عام، حرصا على صحة المواطنين فى أوسيم وتلبية لمطالبهم.