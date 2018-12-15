الحياة: تدقيق "اليونيفيل" بالأنفاق المزعومة بيّن أن حفرها من الجانب اللبناني لم يكتمل

عَلِمت صحيفة "الحياة" أنّ "​لبنان​ ينتظر تقرير قوات ​الأمم المتحدة​ "​اليونيفيل​" العاملة في ​الجنوب​ اللبناني، حول التحقّق من وجود الأنفاق المزعومة على الحدود مع لبنان، لاتخاذ الموقف المناسب استنادًا إلى التزامه بالقرار الدولي الرقم 1701، في الجلسة الّتي ستشارك بعثته الدبلوماسية فيها، خصوصًا أنّه قدّم شكوى بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة لسيادته برًّا وبحرًا وجوًّا".

وعَلِمت أيضًا أن "اليونيفيل" قامت حتىّ الأمس بالتحقّق من وجود نفقين، وأنّها تواصل التحقّق من وجود نفق ثالث، لكن البحث والتدقيق لم يفض إلى وجود مخارج لهذه الأنفاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني أنّ حفرها من الجانب اللبناني لم يكتمل، بحيث يتمّ التأكّد بأنّه يمكن النفاذ عبرها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أم لا".