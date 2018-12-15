مصادر الشرق الأوسط: أعضاء مجلس الأمن توافقوا على إجراء تحقيقات إضافية باتهامات إسرائيل لحزب الله

كشفت مصادر دبلوماسية في ​نيويورك​، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "أعضاء ​مجلس الأمن​ توافقوا خلال جلسة مغلقة على طلب إجراء المزيد من التحقيقات في شأن اتهامات ​إسرائيل​ لـ"حزب الله" بحفر أنفاق عبر الحدود ال​لبنان​ية- الإسرائيلية". وشدّدت على "ضرورة أن تتمكّن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) من القيام بكلّ مهمّاتها، وأن تقوم وحدات ​الجيش اللبناني​ بمنع أي انتهاكات للقرار 1701".

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