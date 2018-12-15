وزير الداخلية التركي: سنسحق الإرهاب أينما وجد سواء شرق أو غرب الفرات

أكد وزير الداخلية التركي، ​سليمان صويلو​، خلال كلمة له أثناء مشاركته في مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية قسطموني، حول عملية عسكرية محتملة ضد "بي كا كا" شرق ​نهر الفرات​ ب​سوريا​ أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أصدر الأمر بخصوص ذلك، وليعلم الجميع أننا سنسحق ​الإرهاب​ أينما وجد سواء شرق أو غرب الفرات، وسنطهر المنطقة من هؤلاء القذر".

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