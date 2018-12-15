دي مستورا سيجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا

أعلنت ​الأمم المتحدة​ في بيان لها إن مبعوثها الخاص إلى ​سوريا​ ​ستيفان دي ميستورا​ سيعقد محادثات مع مسؤولين كبار من ​إيران​ و​روسيا​ وتركيا في جنيف الأسبوع المقبل بشأن تشكيل لجنة دستورية موثوقة، لافتة الى ان "المحادثات بشأن تشكيل لجنة "متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة"، لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا وتمهيد الطريق أمام إجراء ​انتخابات​، ستجرى قبل التقرير الشهري الذي يرفعه دي ميستورا ل​مجلس الأمن الدولي​ في 20 كانون الأول".

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