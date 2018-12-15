الان تتابع باريس والسترات الصفراء… موجة خامسة من الاحتجاجات العنيفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- ماجد الغامدي:

سينزل محتجو “السترات الصفراء” في فرنسا مجددا إلى الشارع اليوم السبت للمرة الخامسة على التوالي وقد بدأ المحتجون مصممين على التظاهر رغم دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون الى التهدئة.

ودعت الحركة التي اكتسبت شهرة واسعة ليس في فرنسا فحسب بل في جميع أنحاء العالم إلى التجمع مجددا السبت في باريس وفي المدن الفرنسية الأخرى.

وتأتي هذا الدعوة رغم ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي الاثنين الماضي، وتضمن بشكل خاص زيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو شهريا وإلغاء الضريبة على معاشات التقاعد المتواضعة.

الاحتجاجات في عاصمة الكون

‏”أن باريس عاصمة الكون وبقية الدنيا ضواحيها” هكذا يقول فيكتور هوجو الاديب الفرنسي عن مدينة الحب باريس, التي تمتلئ شوارعها في الآونة الاخيرة بالاحتجاجات على الضرائب وارتفاع سعر الوقود.

‏ووفق بند منذ 2008 يلزم السائقين في فرنسا وضع سترة صفراء داخل مركباتهم لارتدائها في حال تعطلها وخروج السائق منها لتصبح السترة الصفراء بعد عشرة سنوات من القرار رمزاً للاحتجاج حيث ترمز السترة لحاجة الفرنسيين للسيارات الذين يعانون من ارتفاع الاسعار تحديداً من يقطنون في الريف.

‏ومن هنا بدأت تتحول باريس الى فوضى وسط مظاهرات السترات الصفراء وتواجد في السابع عشر من نوفمبر 282 الف متظاهر وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير : لم تعتقل القوات الأمنية في باريس قط هذا الكم من المواطنين.

الشانزلزيه تحول بدوره إلى ساحة معركة

أما ‏”الشانزلزيه” أحد اشهر شوارع باريس فقد تحول بدوره إلى ساحة معركة عنيفة بين السترات الصفراء والشرطة حيث أُستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين بعد أن قاموا بالفعل بأغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور والقيام بأعمال شغب ‏الامر الذي جعل الحكومة الفرنسية تتراجع عن قرار زيادة الضريبة على الوقود ورغم ذلك استمرت حركة السترات الصفراء بمطالبها.

رئيس الأغنياء

“رئيس الأغنياء” كما يصفه المحتجين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت شعبيته بحسب استطلاع فرنسي إلى 20% صاحب “40” عام تشهد الاسابيع الاخيرة منعطف هام في فترة رئاسته و‏لم تقف السترة الصفراء في فرنسا, حيث بدأت تمتد لبلجيكا, والمانيا وعدة دول في القارة العجوز.

قلق التجار

وبعد اعتداء ستراسبورغ الثلاثاء الماضي الذي خلف أربعة قتلى وأعاد للأذهان شبح الارهاب دعت أصوات خصوصا ضمن الاغلبية الرئاسية والحكومة إلى عدم التظاهر.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانر “أنا لا أفهم كيف نصفق اليوم لشرطيينا (اثر قتلهم منفذ الاعتداء) في حين أن البعض يجد أنه من المفيد غدا رميهم بالحجارة”.

في المقابل تساءل جان لوك ميلانشون زعيم اليسار المتشدد “ما العلاقة بين قاتل ستراسبورغ وحركة السترات الصفراء؟” ثم أجاب لا علاقة البتة.

ولمواجهة مخاطر أعمال العنف أعلن محافظ باريس عن نشر 8 آلاف عنصر امن و14 عربة مصفحة في العاصمة اليوم السبت.

كما سيتم تنفيذ عمليات تفتيش مسبقة على الطرقات ومحطات النقل المشترك بباريس وحماية مداخل المؤسسات الحكومية.

وتظاهر آلاف الفرنسيين الجمعة في كامل أنحاء فرنسا للمطالبة بزيادة الاجور بدعوة من نقابة سي جي تي ثاني أكبر المركزيات النقابية في فرنسا.

وباتت هذه التظاهرات تثير قلق أصحاب المحلات التجارية الذين تأثروا كثيرا بسبب تزامنها مع فترة الأعياد.

وقالت آن سيشيه صاحبة محل تجاري لبيع الأدوات الفاخرة في بوردو الأمر كارثي لأن شهر ديسمبر عادة يمثل 25% من مبيعات كامل السنة.

وأضافت: إن أعمال العنف التي تترافق مع التظاهرات والشلل الذي يضرب وسائل النقل، والآن التهديد الإرهابي.. كلها عوامل تضرب موسم الميلاد وتمنع الناس من التسوق براحة بال.

وتأثر القطاع الخاص الفرنسي الذي تراجع الى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف عام، حسب مؤشر مؤقت لمكتب اي اتش اس ماركت.