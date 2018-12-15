شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بفرض ضرائب على "إعلانات فيسبوك" لتحصيل حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن هناك ضرورة أن تسرع وزارة المالية فى وضع ضوابط تتمكن من خلالها من فرض ضرائب على الإعلانات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن هناك العديد من دول العالم اتبعت هذا الأمر.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه الضرائب التى سيتم فرضها على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، ستضمن عائدات كبيرة لخزينة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إلى أنه يتم فرض ضرائب على الإعلانات التى تبث على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بينما يتم استثناء وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة أن هذه الإعلانات تستهدف من خلال بثها عبر تلك المواقع تحقيق الربح، وبالتالى فإنها لابد أن تدفع حق الدولة من ضرائب.