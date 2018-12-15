قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الضبية وجريحان بتصادم على أوتوستراد النقاش

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريحين نتيجة تصادم بين سيارتين على أوتوستراد ​النقاش​ باتجاه ​أنطلياس​، وحركة المرور كثيفة في المحلة". ولفتت إلى "سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد ​الضبية​ باتجاه ​نهر الكلب​، ووقع جريحين جراء حادث تصادم بين مركبتين على تقاطع ​سبيرز​ عبد القادر في ​بيروت​".

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