آلان عون: طريق الحكومة ما زال مقفلا والرئيس يقود الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، على أنّ "طريق الحكومة ما زال مقفلًا، طالما أنّ لا أحد يرغب في التراجع عن شروطه"، مؤكّدًا أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يقود الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع والعمل على ​تشكيل الحكومة​، فإذا حقّقت أهدافها كان به، وفي حال بقيت السلبيات كما هي، قد يقدم على خطوة ما، ولا أحد سواه يعرف طبيعة الخيار الّذي قد يلجأ إليه".

ولفت في حديث صحافي، تعليقاً على رفض شخصيات منضوية في فريق "​8 آذار​" ومقرّبة من "​حزب الله​"، حصول الرئيس عون وفريقه على الثلث المعطل في الحكومة، إلى أنّه "لا يمكن المحاكمة على النيات"، مذكّرًا بأنّ ""حزب الله" أعلن سابقًا عدم اعتراضه على حصول الرئيس وتكتل "لبنان القوي" على 11 وزيرًا، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ سبق له أن قدّم تشكيلة حكومية وفق هذه الصيغة من دون تحفّظ".

ونوّه عون إلى "أنّنا لا نعرف إذا كان البعض يرغب في وضع مشكلة التعطيل عند رئيس الجمهورية ليغطّي الأسباب الحقيقية للمشكلة".