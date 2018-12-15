مصادر مواكبة لمبادرة عون نفت عبر "الحياة" رغبته بالحصول على الثلث المعطل

لفتت مصادر مواكبة لمبادرة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في تصريح إلى صحيفة "الحياة"، إلى أنّ "ما يتردّد عن أنّ رئيس الجمهورية يطالب بالثلث المعطل هي معلومات غير صحيحة، إذ إنّ الرئيس في كلّ الإتصالات كان هدفه تشكيل ​حكومة​ جامعة، وحكومة وفاق وطني تعكس نتائج ​الإنتخابات النيابية​".

ونفت المصادر نفيًا قاطعًا أن "يكون قد أشار يومًا إلى رغبته في الحصول على الثلث المعطل، وأنّ هدفه هو تشكيل حكومة متجانسة"، مركّزةً على أنّ "ما تطلبه الكتل السياسية الأخرى من حصص، تسأل عنها الكتل المعنية، وهي التي تتواصل في شكل مباشر مع الرئيس المكلف ​سعد الحريري​".