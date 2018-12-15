اليوم.. بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تبدأ اليوم السبت، لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وحتى 24 من نفس الشهر، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهي: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة.

ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصه أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطى

بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية والنقيب الفرعي.

وأوضحت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشيح، أنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمنع نقل القيد الفرعي من نقابة فرعية إلى أخرى، إلا من خلال النقابة العامة، لتحديث البيانات بالنقابة العامة وحتى لا يحدث ازدواج أو خلل في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.